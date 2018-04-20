Диспетчеры "Мособлэнерго" завершили курс повышения квалификации

Диспетчерский персонал из 12 филиалов АО "Мособлэнерго" прошел обучение по программе повышения квалификации, разработанной специалистами Учебно-тренировочного центра компании. Вручение первых удостоверений государственного образца состоялось в центральном офисе "Мособлэнерго".

Программа очного курса "Оперативно-диспетчерское управление электрическим сетями 0,4-6-10 кВ" рассчитана на 72 часа и включает комплекс занятий по основным аспектам работы диспетчерского персонала. В образовательный курс также вошли лекции по предупреждению производственного травматизма, оказанию доврачебной помощи, психологическим основам управления конфликтами.

"Работа диспетчера – это, в первую очередь, огромная ответственность и умение быстро принимать верные решения. Всё это диспетчерам зачастую приходится делать в стрессовых ситуациях. От того, насколько профессионально и оперативно они будут действовать во время технологических нарушений, во многом зависит имидж всей компании. Специально разработанный курс лекций позволит нашим диспетчерам ощутимо повысить свою профессиональную квалификацию и применить полученные знания на практике", - рассказал начальник Учебно-тренировочного центра АО "Мособлэнерго" Сергей Кропачев.

Лекции для специалистов "Мособлэнерго" читали ведущие преподаватели Московского энергетического института, опытом поделились сотрудники Центра управления сетями компании и разработчики специализированной программы "МОДУС", установленной в диспетчерских филиалов.

До конца года компания планирует обучить по специализированному курсу "Оперативно-диспетчерское управление электрическим сетями 0,4-6-10 кВ" еще порядка 40 диспетчеров филиалов. Занятия в группах по 12-14 человек будут организованы на базе Учебно-тренировочного центра АО "Мособлэнерго".

