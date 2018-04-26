Энергетики проводят капремонт линии "Северная-Военгородок" в северной части Краснодара

Ремонтные бригады Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") приступили к капитальному ремонту ВЛ 35 кВ "Северная-Военгородок", которая обеспечивает энергоснабжение потребителей северной части Краснодара. До конца апреля 2018 года на линии заменят около 30 км провода, порядка 150 изоляторов, а также более 180 комплектов линейно-сцепной арматуры.

В период капремонта энергетики выполняют целый комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик.

В результате проведенных работ снизится вероятность технологических нарушений, уровень потерь электроэнергии, повысится надежность энергоснабжения как для потребителей, так и социально значимых объектов города.

– Капитальный ремонт является неотъемлемой частью подготовки сетевой инфраструктуры к пиковым нагрузкам и гарантией надежного электроснабжения потребителей, – обратил внимание директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько. – Все мероприятия ремонтной программы сформированы, исходя из проведенных осмотров и анализа технологических нарушений. Мы стараемся проводить ремонтные работы комплексным методом путем максимального их совмещения и сокращения продолжительности отключения энергообъектов.

Всего в рамках ремонтной программы Кубаньэнерго в 2018 году на территории Краснодара отремонтируют 12 высоковольтных линий электропередачи, оборудование 16 крупных подстанций 35-110 кВ и 13 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Объем вложений в ремонт оборудования составит более 21 млн руб.