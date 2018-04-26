Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" направил в МВД по КЧР 69 материалов по фактам энерговоровства

Филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") в первом квартале т.г. направил в районные отделы МВД по Карачаево-Черкесии материалы по 69 составленным актам безучетного потребления электроэнергии. Общий объем незаконно использованной электроэнергии по данным фактам составил почти 643 тыс. киловатт-часов, а ущерб, нанесенный филиалу "Карачаево-Черкесскэнерго" в результате несанкционированного подключения к электросетям и вмешательства в работу приборов учета, – около 2,9 млн рублей.

Как отметил директор филиала Владимир Халюзин, для взыскания этой суммы и привлечения недобросовестных потребителей электроэнергии к административной ответственности, в компании ежемесячно делается свод составленных актов безучетного потребления электроэнергии, которые затем направляются в правоохранительные органы.

- Эту работу мы проводим в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, статья 7.19 которого предусматривает наложение административного штрафа на нарушителей за самовольное подключение к электрическим сетям, а также за самовольное, безучетное использование электрической энергии, - подчеркнул Халюзин.

Такие нарушения влекут за собой штраф в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Кроме административного наказания, недобросовестные потребители должны также в полном объеме возместить ущерб, нанесенный филиалу "Карачаево-Черкесскэнерго" в результате безучетного потребления электроэнергии.

В общей сложности в течение 1 квартала специалисты филиала в отношении недобросовестных потребителей составили 62 акта безучетного потребления 683,6 тыс. киловатт-часов электроэнергии стоимостью почти 1,5 млн рублей. За этот же период по 103 актам, составленным в том числе в предыдущие периоды, с энерговоров взыскано почти 2,7 млн рублей ущерба.