Главы "Россетей" и "Ленэнерго" обсудили с Губернатором Санкт-Петербурга развитие электросетевого комплекса региона

В ходе рабочей встречи генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского, генерального директора "Ленэнерго" Андрея Рюмина и Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко были подведены итоги работы регионального распределительного комплекса в прошедшем осенне-зимнем периоде и подняты вопросы его дальнейшего развития.

Георгий Полтавченко положительно оценил результаты работы энергетиков в период пиковых нагрузок и выразил благодарность за надёжное электроснабжение потребителей при сложных метеоусловиях.

Было отмечено, что специалисты "Ленэнерго" не только не допустили массовых отключений в Северной столице, но и снизили среднее время восстановления электроснабжения при технологических нарушениях на 30% по сравнению с предыдущим ОЗП. Это стало возможным благодаря эффективной подготовке работников и оборудования и профессиональному взаимодействию энергетиков с местными органами власти и подразделениями МЧС.

Стороны в рамках встречи также обсудили перспективы реализации в Санкт-Петербурге проекта "Федеральный испытательный центр".

Губернатор Санкт-Петербурга поддержал состоявшееся в апреле текущего года назначение на пост главы организации Владимира Харитонова.

Павел Ливинский отметил, что Центр станет лабораторией федерального масштаба, в которой будут проходить испытания оборудования со всей страны, а также будет сделана ставка на развитие НИОКР.

В свою очередь, Андрей Рюмин доложил о прошедших накануне публичных слушаниях схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы и проекта изменений инвестиционной программы "Ленэнерго". Георгий Полтавченко поблагодарил "Россети" и "Ленэнерго" за готовность к обсуждению актуальных вопросов отрасли и за открытый диалог с жителями региона и бизнесом.

В завершение встречи Георгий Полтавченко поддержал планы компании "Россети" по дальнейшей консолидации сетевых активов Санкт-Петербурга, т.к. данная работа должна существенно снизить операционные издержки и повысить эффективность управления электросетевым комплексом.