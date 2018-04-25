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Новости компаний

Грозозащитные тросы. Надежность и ресурсные возможности

Грозозащитные тросы. Надежность и ресурсные возможности

26 апреля 2018, 16:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ

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Уже очень долго не утихают споры, какие тросы надежнее: плакированные алюминием или оцинкованные гальваническим методом. В сентябре 2017 г. Группа Компаний "Оптикэнерго" приступила к проведению собственных исследовательских работ по сравнительному анализу остаточной коррозионной стойкости тросов ГТК, МЗ и ТК после влияния негативных факторов.

Результаты проведенных исследований опубликованы в научно-техническом журнале "ЭНЕРГИЯ ЕДИНОЙ СЕТИ" (№2 (37) апрель-май 2018 г.)

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