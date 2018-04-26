Кадры под контролем: на РМЭФ обсудили независимую оценку квалификаций

Андрей Черезов, заместитель министра энергетики, отметил, что на рынке имеется дефицит специалистов, связанных с автоматизацией. "Изменился технологический подход, изменились требования к специалистам, – объяснил Андрей Владимирович, – но вузы не могут подготовить квалифицированных специалистов в нужном объеме. К тому же институты и университеты дают только базовые знания, которые специалист развивает в дальнейшем". Заместитель министра подчеркнул, что имеются проблемы со специалистами в сфере тепловой генерации, налицо дефицит кадров, таких как инженер обслуживания турбинного оборудования. В качестве примера он привел три новые станции в Крыму, на которые трудно подобрать кадры: персонал уровня мастера и начальника смены ищется по всей России, даже за хорошую зарплату сложно найти качественных специалистов. При этом компании готовы финансово поддерживать центры подготовки кадров, если будет разработана прозрачная схема.

Об основных достижениях Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике в сфере развития отраслевого сегмента Национальной системы профессиональных квалификаций рассказал Аркадий Замосковный, председатель Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики. Так, разработаны и утверждены первые 29 профквалификаций в электроэнергетике и разработаны первые оценочные средства; работодателям оказывается методическая поддержка по внедрению профстандартов; организована отраслевая дискуссия по внедрению системы независимой оценки квалификации; проводится актуализация ФГОС; реализован проект по профессионально-общественной аккредитация первых трех образовательных программ; созданы первые три региональных энергетических центра оценки квалификации. "Сейчас сформирована полноценная профессиональная структура, наделенная всем объемом необходимых полномочий, отсеяны все внешние "интересанты", не имеющие отношения к отрасли", – отчитался Аркадий Викторович.

Ольга Сергеева, заместитель генерального директора, руководитель Аппарата ПАО "Россети",поделилась опытом Россетей, в которых работа ведется по 10 отраслевым профстандартам. Определено 13 квалификаций, компания приступает к реализации двух пилотов: в МРСК Юга и на территории ФСК. "К концу года надеемся делать независимую оценку, – сказала Ольга Андреевна, –в том числе независимую оценку управленцев, сначала мы будем проводить ее на уровне главных инженеров".

Формулу производительности труда представила Светлана Епихина, начальник отдела по надзору за гидроэлектростанциями и ГТС Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: производительность труда = количество произведённых товаров и услуг / количество труда, потраченное на производство этих товаров и услуг. Независимая оценка квалификации влияет на числитель (количество товаров/услуг) – только квалицированный персонал может произвести качественный товар, без брака, аварий и т.п.