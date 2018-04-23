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Круглый стол по транспортному освещению пройдёт в рамках выставки "ЭлектроТранс 2018"

Круглый стол по транспортному освещению пройдёт в рамках выставки ЭлектроТранс 2018

26 апреля 2018, 16:56
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЫСТАВКИ, КРУГЛЫЙ СТОЛ

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17 мая 2018 года в Москве в КВЦ "Сокольники" пройдёт круглый стол "Новое качество освещения для транспортной инфраструктуры". Мероприятие готовится в рамках деловой программы 8-й международной выставки "ЭлектроТранс 2018" - продукция и технологии для городского электротранспорта и метрополитенов.

К участию приглашены специалисты, отвечающие за организацию освещения в метрополитенах, на вокзалах и станциях, в транспортных тоннелях, а также представители заводов-изготовителей вагонов метро, трамваев, автобусов, троллейбусов и электропоездов. В работе мероприятия примут участие эксперты ассоциации АПСС, Международной Ассоциации "Метро", ассоциации предприятий горэлектротранспорта МАП ГЭТ, представители отраслевых институтов и испытательных центров.
Цель круглого стола: обсудить возможности модернизации освещения объектов пассажирской транспортной инфраструктуры в свете развития светодиодного освещения и передовых светодизайнерских решений, установить прямой диалог между российскими изготовителями осветительных приборов и заинтересованными заказчиками.
Тематика круглого стола:

  • Законодательная и нормативная база: специфика транспортной отрасли
  • Вопросы качества. Сертификация, испытания, проблемы выбора надёжной осветительной аппаратуры
  • Применение энергоэффективных световых технологий на транспорте: улучшение качества световой среды, условий труда. Энергосервисный контракт для предприятий транспорта
  • Грамотный светодизайн на транспортных объектах как элемент формирования здоровой и позитивной атмосферы в местах скопления людей
  • Экология транспортного освещения: риски для пассажиров и персонала
  • Освещение салона подвижного состава: тенденции и перспективы
  • Аварийное освещение, информационные указатели

Выставку "ЭлектроТранс" посещает 2000 специалистов предприятий городского пассажирского транспорта, железных дорог, пригородных пассажирских компаний, объектов транспортной инфраструктуры и проектных институтов.
Регистрация и электронный билет: http://www.electrotrans-expo.ru/ticket

Компания: Инновационный салон "Промышленная Светотехника"

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