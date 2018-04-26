LME будет торговать только старым алюминием "Русала"

Лондонская биржа металлов (LME) разрешила своим членам прямые расчеты с "Русалом" по контрактам на поставку металла, заключенным до 6 апреля, когда против компании были введены санкции Минфина США. Но LME по-прежнему готова допускать до торгов и хранить на складах только алюминиевые чушки компании, выпущенные до 6 апреля.

LME 25 апреля выпустила очередную пояснительную записку относительно торговли алюминием "Русала" с использованием инфраструктуры биржи и аккредитованных складов на фоне послабления санкций Минфина США. Напомним, 23 апреля министерство генеральной лицензией №14 разрешило резидентам США вести обычные закупки у "Русала" (включая его дочерние структуры) и завершать контракты с ним, если те были заключены до 6 апреля (когда компания и ее акционеры были включены в SDN-список), до 23 октября вместо первоначального срока, 5 июня. Управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США также гарантировало нерезидентам США, что они не попадут под вторичные санкции, если будут действовать в соответствии с лицензией №14. Один из важных аспектов новой лицензии в том, что деньги на заблокированных долларовых счетах "Русала" и его структур (фигурантам SDN-списка запрещены безналичные расчеты в долларах) могут быть использованы при обслуживании и закрытии контрактов. Нерезиденты могут использовать для расчетов другие, незаблокированные счета (валюта операций не уточняется).

По словам источников “Ъ”, знакомых с бизнесом "Русала", через LME могут проходить значительные объемы реализации алюминия компании. На биржу направляются не только 10–15% ее продаж от небольших трейдеров, через LME, говорят собеседники “Ъ”, торгует и Glencore, ежегодно закупавший около четверти алюминия "Русала" (продажи компании в 2017 году — 3,95 млн тонн). LME 10 апреля заявила, что с 17 апреля на бирже без санкционных рисков могут продаваться варранты только на алюминий "Русала", произведенный до 6 апреля и уже не принадлежащий компании или иным фигурантам SDN-списка, и если сделки не приведут к получению ими выгоды. Торги новым металлом "Русала" приостановлены до спецуведомления.

Вчера LME уточнила, что в ее понимании после выпуска лицензии №14 члены биржи могут закрывать контракты с самим "Русалом" или в его пользу, если те заключены до 6 апреля. Но это не отменяет других ограничений, наложенных 10 апреля, и LME продолжит анализировать ситуацию, отмечается во втором параграфе записки. Представитель LME Бианка Блейк на вопрос “Ъ” о том, могут ли члены биржи проводить сделки с новым алюминием "Русала" по контрактам, заключенным до 6 апреля, указала на этот параграф, добавив, что дополнительные разъяснения могут последовать в течение следующих дней или недель. В "Русале" отказались от комментариев.

По наблюдению Аниты Кактыньш из адвокатского бюро "S&K Вертикаль", LME предупреждает, что ее трактовка распоряжений OFAC не носит обязательного или рекомендательного характера для участников рынка, которые должны принимать самостоятельное решение относительно порядка взаимодействия с лицами, входящими в санкционные списки. Лицензия №14, продлевающая контракты с "Русалом" до конца октября, должна успокоить покупателей его алюминия и глинозема, но многие будут следить за поведением крупных контрагентов компании, отмечает Олег Петропавловский из БКС.

В Glencore и Rio Tinto после санкций 6 апреля говорили о пересмотре контрактов с "Русалом", источники западных СМИ говорили, что эти мейджоры объявили о форс-мажоре по ряду контрактов, от закупок у "Русала" отказывались также японские и европейские потребители. Bloomberg 25 апреля сообщил со ссылкой на источники, что Glencore готов возобновить закупки у "Русала", но компании тему не комментировали, а источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что пока реальных подвижек нет. "Русал" надеется выстроить закупки глинозема и продажу алюминия с китайскими трейдерами и производителями, но, например, старший вице-президент Chalco Цзян Цзин 24 апреля заявил, что "в настоящее время не видит возможности для работы" с "Русалом".

Коммерсант