Нижновэнерго подключил к электросети молокозавод в Дальнеконстантиновском районе

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение к электросети молочного завода в р.п. Дальнее Константиново Нижегородской области. Предприятию предоставлены 10 кВт мощности.

Молокозавод будет получать электроэнергию от подстанции 35/10 кВ "Сельхозтехника", находящейся в зоне ответственности производственного отделения "Кстовские электрические сети" Нижновэнерго. Для его подключения к электросети энергетики спроектировали и построили две линии электропередачи 10 кВ, выполненные самонесущим изолированным проводом (СИП).

Дальнеконстантиновский район находится в центральной сельскохозяйственной зоне, а потому скотоводческие, растениеводческие предприятия и предприятия пищевой промышленности составляют основу его экономики. Специалисты Нижновэнерго делают все от них зависящее для своевременного подключения к электросети и последующего бесперебойного электроснабжения таких потребителей. Значительная часть подобных проектов реализуется электросетевой компанией в рамках соглашений с Правительством Нижегородской области о поддержке отечественных предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных и наиболее востребованных направлений деятельности Нижновэнерго. Только за первый квартал 2018 г. электросетевой компанией исполнено свыше 1650 договоров на техприсоединение общей мощностью более 55 МВт.

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00, а также в Центр обслуживания потребителей филиала "Нижновэнерго" в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33) и офисы обслуживая потребителей, расположенные в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.