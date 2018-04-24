Проекты МРСК Центра в числе победителей конкурса "КонТЭКст"

Экологический проект "Зелёный РЭС" ПАО "МРСК Центра" признан победителем конкурса PR-проектов "КонТЭКст-2017" среди пресс-служб компаний ТЭК и энергетического машиностроения. Социальный проект ПАО "МРСК Центра" "Азбука электробезопасности" был отмечен Дипломом 2 степени.

В этом году на конкурс "КонТЭКст" было подано более 100 заявок от ведущих компаний ТЭК. При оценке проектов принимались во внимание результативность, значимость для региона, страны и отрасли, креативность и командная работа. Конкурс состоялся при поддержке Министерства энергетики России.

Представленный на конкурс корпоративный проект МРСК Центра "Зеленый РЭС", приуроченный к Году экологии в России, включал в себя ряд мероприятий, направленных на привлечение общественного внимания к проблемам, связанным с экологией и охраной окружающей среды. В их числе наряду с традиционными инициативами, такими как посадка деревьев и проведение субботников, энергетики провели комплекс мероприятий по благоустройству территорий в регионах присутствия компании: озеленительные работы на территории районов электрических сетей, посадка и расширение "Аллей энергетиков", уход за мемориалами воинов, павшим в годы войны, приняли активное участие в экологических субботниках, городских и региональных экомероприятиях. Участниками проекта стало более 11,5 тысяч работников компании из всех 11 филиалов МРСК Центра. В проекте присутствовала и соревновательная составляющая: в ряде филиалов были проведены конкурсы на лучшее озеленение и лучший ландшафтный дизайн. "Зеленый РЭС" стал ключевым мероприятием в реализации программы работы с персоналом в части воспитания бережного отношения к окружающей среде. Особо стоит отметить вовлеченность руководства МРСК Центра. Руководители высшего и среднего звена регулярно рассказывали о ходе реализации экологической программы "Зеленый РЭС" широкой общественности, а также сотрудникам компании на страницах корпоративного издания и внутрикорпоративного портала МРСК Центра. Социальная важность проекта "Зеленый РЭС" была высоко оценена профессиональным сообществом – в декабре 2017 он стал лауреатом XIIIПремии в области развития общественных связей RuPoR, завоевав первое место в номинации "Корпоративная и социальная ответственность и благотворительность". Премия КонТЭКст – вторая в копилке МРСК Центра за экопроект "Зеленый РЭС".

Еще один конкурсный проект МРСК Центра, отмеченный авторитетным жюри, - "Азбука электробезопасности", целью которого является предотвращение электротравматизма среди детей и подростков. Проект представляет собой комплекс полиграфических и видеоматериалов для проведения уроков, социальных акций и других мероприятий по пропаганде электробезопасности среди детей и подростков. Это стихи, раскраски, кроссворды, пазлы, мультипликационные фильмы и видеоролики на тему безопасного обращения с электричеством дома и поведения вблизи электроустановок на улице. Проект был разработан в рамках системной работы ПАО "МРСК Центра" по снижению рисков возникновения электротравматизма и реализован при поддержке областных департаментов образования.

Девятый конкурс "КонТЭКст" продемонстрировал высокий уровень профессионализма и мастерства коммуникаторов ТЭК и журналистов энергетического пула. Как отметило жюри конкурса PR-проектов, уровень и качество проектов, реализованных в 2017 году и представленных на конкурс, очень выросли.

Лауреаты конкурса коммуникационной деятельности компаний будут рекомендованы Оргкомитетом конкурса на рассмотрение жюри Премии "Медиа-Менеджер России", а победившие PR-проекты будут представлены к участию в Национальной Премии в области общественных связей "Серебряный Лучник" и "Серебряный Меркурий".