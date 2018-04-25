Производственные отделения Владимирэнерго подтвердили готовность к проведению массовых ремонтных работ

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" завершена подготовка к массовым ремонтным работам. Ремонтные работы на объектах энергетики проводят в течение всего года, однако наибольший их объем, направленный на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей и подготовку электросетевого комплекса региона к предстоящей зиме, выполняется в период с апреля по сентябрь.

Перед тем как приступить к массовым ремонтам производственный персонал структурных подразделений прошёл специальную подготовку, включавшую в себя теоретическое и практическое обучение методам безопасного производства работ, на учебных полигонах были организованы показательные допуски на различные виды работ. Отдельным мероприятием была проведена акция "День с бригадой", целями которой являются совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, улучшение состояния охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и работы с персоналом, повышение культуры производства. По результатам обучения, проверки практических навыков и анализа укомплектования средствами защиты, инструментом, приборами и приспособлениями все 128 ремонтных бригад были аттестованы. На основании этого производственным отделениям филиала "Владимирэнерго" - "Александровские электрические сети", "Владимирские электрические сети", "Гусевские электрические сети" и "Ковровские электрические сети" выданы акты готовности к безопасному проведению массовых ремонтно-профилактических работ 2018 года.

Напомним, что в текущем году энергетики Владимирэнерго планируют произвести капитальный ремонт свыше 2 488 км воздушных линий электропередачи (ВЛ), 494 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 38 подстанций 35-110 кВ. Также в планах предприятия расчистить от поросли 1483,3 га просек под ВЛ и расширить трассы на площади 27,9 га.