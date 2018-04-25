Системный оператор и Подкомитет B5 РНК СИГРЭ провели расширенное совещание по вопросам развития РЗА в условиях цифровизации энергетики

Системный оператор и Подкомитет В5 "Релейная защита и автоматика" Российского национального комитета Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (Ассоциация "РНК СИГРЭ") провели расширенное техническое совещание по вопросам развития систем релейной защиты и автоматики в рамках реализации национального проекта "Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики" (ЦПС).

В мероприятии приняли участие представители сетевых организаций, генерирующих компаний, а также эксперты ведущих научно-исследовательских центров, проектных институтов и фирм – производителей оборудования РЗА, представители профильных кафедр высших учебных заведений, ИТ-специалисты и специалисты по информационной безопасности. Работой совещания руководил заместитель директора по управлению режимами АО "СО ЕЭС, член Технического комитета РНК СИГРЭ, руководитель подкомитета B5 "Релейная защита и автоматика" РНК СИГРЭ Андрей Жуков.

Основной целью совещания явилось обсуждение технических предложений специалистов в области РЗА и ИТ-технологий, специализирующихся на разработке комплексов автоматизации объектов электроэнергетики, по реализации РЗА на ЦПС, выработке единых подходов к определению понятия "Цифровая подстанция" (ЦПС), целевым показателям, "стоп-факторам" и стратегическим задачам внедрения новой технологии.

Открывая совещание, заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС" Сергей Павлушко отметил: "Системный оператор всегда был и остается драйвером в вопросах построения системы релейной защиты и автоматики, формирования ее логики и идеологии, поскольку от этих вопросов зависит надежность работы как отдельных объектов электроэнергетики, так и Единой энергосистемы в целом. В условиях развития цифровизации электроэнергетики именно Системный оператор вместе с курируемым им Подкомитетом B5 РНК СИГРЭ может стать координатором компетенций, где вопросы цифровой трансформации электроэнергетики в части РЗА разбираются по сути, с необходимой степенью детализации и глубины". Он подчеркнул, что в настоящее время отрасль находится в начале большого пути. На этом этапе необходимо решать вопросы, связанные с обеспечением правильной работы микропроцессорных устройств РЗА и их надежности, безопасности и качественного обслуживания. При подготовке к осуществлению конкретных проектов важно оценивать их эффективность и реализуемость, а также готовность производителей и эксплуатирующих организаций, отметил Сергей Павлушко.

Заместитель директора по управлению режимами АО "СО ЕЭС" Андрей Жуков в свою очередь подчеркнул, что сопутствующее цифровизации опережающее развитие информационных технологий в сфере РЗА не должно приводить к внедрению непроверенных технологий и разработок.

Участники технического совещания обсудили вопросы, связанные с внедрением технологии "Цифровая подстанция" и новых устройств РЗА в "компьютерном" исполнении, актуальность перехода к кросс-платформенной программной реализации функций РЗА, варианты построения архитектуры и интеграции комплексов РЗА при создании ЦПС, проблемы обеспечения надежности комплексов РЗА, реализуемых по технологии ЦПС, а также вопросы стандартизации и кибербезопасности.

Итоги совещания будут проанализированы специалистами по РЗА Системного оператора и Подкомитета В5 РНК СИГРЭ. Выводы будут использованы в процессе разработки основных технических требований и нормативно-технологической базы, регулирующей вопросы цифровизации в сфере РЗА.