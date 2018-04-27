Александр Новак: "Мы сможем оценить различные критерии балансировки рынка на июньской встрече"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью программе "Энергетика" телеканала РБК рассказал об условиях балансировки нефтяного рынка, а также перспективах сотрудничества в рамках соглашения ОПЕК+.

По словам Александра Новака, на данный момент рассматриваются различные критерии дальнейшей балансировки рынка. "Даны соответствующие поручения техническому комитету для анализа разных критериев", - добавил руководитель Минэнерго. Обстоятельное обсуждение подходов к оценке состояния рынка состоится на заседании комитета ОПЕК в июне.

Александр Новак, говоря о перспективах соглашения о балансировке рынка, отметил, что участники рассматривают несколько вариантов дальнейшего сотрудничества. "Главная задача – не создать условия для дисбаланса на рынке", - заключил Министр.