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Отраслевые новости: Энергетика

Бурейская ГЭС на 11% увеличила выработку в первом квартале 2018 года

Бурейская ГЭС на 11% увеличила выработку в первом квартале 2018 года

27 апреля 2018, 13:50
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Бурейская ГЭС произвела в первом квартале 2018 года 1,682 млрд кВт·ч электроэнергии, что превышает показатели прошлого года на 11%. Это второй результат за 15-летнюю историю станции.

Высокие производственные результаты обусловлены сложившейся водностью и гидрологической обстановкой. Запасы воды в Бурейском водохранилище на начало 2018 года составили 7,384 км3, на 0,835 км3 выше, чем в прошлом году (6,549 км3).

Средний приток в первом квартале этого года был почти вдвое больше прошлогодних показателей и составил 31 м3/с. Во втором квартале 2018 года приток воды в Бурейское водохранилище ожидается в пределах нормы (1100 – 1300 м3/с).

Компания: ПАО "РусГидро"

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