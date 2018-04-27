Эксперты РМЭФ: будущее энергетики за цифровыми технологиями

26 апреля в рамках Российского международного энергетического форума прошла конференция "Цифровая трансформация энергетики: результаты сегодня и завтра".

Модерировал конференцию директор ИСЭМ СО РАН Валерий Стенников. Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что на данный момент цифровизации – одна из наиболее востребованных и обсуждаемых тем в современном мире. "Все эти связано с тем, что мы перешли от аналогового сигнала к цифровому и в результате кардинально изменилось управление экономикой и отраслевыми системами. Этот процесс позволил нам улучшить точность информации, перейти к более современным технологиям и обеспечить управляемость системами. И как результат – переход к системам будущего", – объяснил модератор.

Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Елена Медведева рассказала о процессе цифровой трансформации электроэнергетики в стране. Спикер напомнила, что данные в цифровой форме – ключевой фактор производства во всех сферах. "По сути, весь мир сейчас переходит к поведенческой экономике, а большой массив данных позволяет предугадывать поведение любого потребителя в любой отрасти, – считает докладчик. – Кроме того, это позволяет снижать себестоимость производимого продукта и предлагать потребителю кастомизированный под его ожидания продукт".

Елена Медведева обозначила, что главная цель цифровой трансформации электроэнергетики – внедрение на базе цифровых технологий риск-ориентированной модели управления, для минимизации совокупной стоимости владения с целью снижения себестоимости кВт/⋅ч, при заданном уровне надежности и приемлемом уровне тарифной нагрузки.

Организаторами дискуссии выступили АО "Газпром промгаз", ИД "Энергетика и промышленность России", институт систем энергетики имени Л.А. Менделеева СО РАН (ИСЭМ СО РАН), институт энергетических исследований РАН, российский союз промышленников и предпринимателей и компания "ЭФ-Интернэшнл".