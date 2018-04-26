"Ленэнерго" провело круглый стол по вопросам подключения к электросетям в рамках Российского международного энергетического форума

26 апреля 2018 года в рамках Российского международного энергетического форума состоялся круглый стол "Доступное присоединение: опыт, перспективы, актуальные вопросы", организатором которого выступило ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети"). Ключевые вопросы, которые были подняты в ходе мероприятия, посвящены усовершенствованию процесса технологического присоединения к электросетям.

Советник генерального директора по взаимодействию с клиентами ПАО "Ленэнерго" Снежана Китаева на практике продемонстрировала гостям как пользоваться личным кабинетом на сайте: подать заявку, загрузить все необходимые документы и подтвердить их своей цифровой подписью. "Ленэнерго" уделяет большое внимание совершенствованию работы онлайн-сервисов по техприсоединению – всю процедуру можно пройти на сайте, не выходя из дома. Для подключения к сетям сегодня не нужны посредники, которые предлагают зачастую нелегальные способы присоединения", - отметила Снежана Китаева.

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО "Ленэнерго" Павел Дьяков рассказал о текущей ситуации по технологическому присоединению и проблематике при выполнении заявок сетевой компанией: "В прошлом году мы вышли на режим текущего исполнения обязательств по подключениям. При этом потребители зачастую не выполняют условия со своей стороны, поэтому мы подключаем фактически пустую местность. За 2017 год мы заключили около 30 тысяч договоров, в 2018 году планируем приблизиться к этой же цифре", — поделился планами Павел Дьяков.

Участники мероприятия высоко оценили проделанную "Ленэнерго" работу. "За последние три года "Ленэнерго" совершило качественный прорыв в сфере развития клиентских сервисов. Компания реализовала современные практики: интерактивные сервисы, в том числе удобный личный кабинет на сайте, одновременное заключение договора на присоединение и договора на энергоснабжение. В настоящее время опыт компании, как лучшая практика, успешно применен и в других отраслях: подключение к сетям теплоснабжения, газоснабжения. Актуальная задача — информирование широких слоев потребителей о существующих возможностях технологического присоединения к сетям в минимальные сроки, по оптимальной стоимости и без привлечения посредников", — рассказала заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Светлана Мельникова.

Бизнес-сообщество на мероприятии представил региональный координатор "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Вячеслав Трактовенко. "За последние несколько лет "Ленэнерго" сделало очень много для повышения доступности энергетической инфраструктуры, выполнения всех обязательств по техприсоединению и как следствие - сокращения сроков присоединения к энергосетям. Эти показатели влияют не только на благоприятный предпринимательский климат в Санкт-Петербурге, но и на позиции города и России в рейтинге Всемирного банка Doing Business и в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России", — отметил Вячеслав Трактовенко.