Новые рейды энергетиков выявили хищения электроэнергии во Владикавказе

В рамках акции "Стоп, вор!" специалисты Владикавказских городских электрических сетей (ВладГорэс) филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") продолжают рейдовые проверки по выявлению несанкционированного потребления электроэнергии. Основные задачи рейдов – выявление потребителей, расходующих энергии больше, чем заявлено по документам, а также тех, кто подключен к сетям незаконно.

На днях подобный рейд был проведен сотрудниками технического аудита ВладГорэс с привлечением сотрудников правоохранительных органов во Владикавказе на улице Рамонова, где находятся общие дворы с хаотичными старыми постройками. Часть улицы, где прошли проверки энергетиков, примыкает к центральному рынку, соответственно стала продолжением торговой площадки – практически с каждого двора организована торговая точка.

Всего по этой улице было проверено более 20 абонентов – физических лиц, в результате которых зафиксировано семь случаев хищения электроэнергии: три факта безучетного потребления энергоресурса и четыре факта среди абонентов, ранее обесточенных за долги, но вновь самовольно подключившиеся к электросетям.

Выявлены случаи, когда, торговцы, минуя приборы учета, подключались к линиям электропередачи и монтировали мощные лампы для освещения мест торговли.

Все выявленные нарушители были ограничены в электроснабжении. По каждому случаю составлены документы, которые будут переданы в правоохранительные органы с целью привлечения их к административной ответственности.

Энергетики отмечают, что в погоне за "бесплатным" электричеством отдельные граждане забывают об опасности собственной жизни и здоровью, которую влечет несанкционированное вмешательство в работу действующих энергообъектов. Кроме того, вмешательство в нормальную схему электроснабжения может привести к пожарам, травмам или смерти, а также к скачкам напряжения в сети, выходу из строя бытовой техники, а недополучение средств угрожает сокращению ремонтных работ, а также тормозит строительство новых энергообъектов в регионе.

Сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" предупреждают недобросовестных граждан, что за неучтенное потребление электроэнергии, а также самовольное подключение к электрическим сетям грозит серьезное административное наказание в виде штрафов. Для физических лиц они составляют 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-80 тысяч рублей (или дисквалификация на срок от года до двух лет), для юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.