Операторы горячей линии МРСК Северо-Запада в апреле обработали более 14 тысяч обращений от потребителей Вологодской области

В апреле операторы горячей линии в филиале МРСК Северо-Запада "Вологдаэнерго" ответили на 14,7 тыс. вопросов потребителей электроэнергии региона. Большинство обращений поступает по многоканальному бесплатному телефону горячей линии 8-800-707-88-35.

Актуальная информация по энергосбытовой деятельности размещена на портале "Энергосбытовая деятельность" Интернет-приемной МРСК Северо-Запада (https://clients.mrsksevzap.ru/psa_commoninfo?affil=vologda),

На 2,5 тыс. вопросов жителей Вологодской области и юридических лиц специалисты энергокомпании ответили в группе "ЭНЕРГОСБЫТ. Вологодская область" в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/vscenergo35).

"Мы предпринимаем все возможные меры для сохранения стабильного процесса поставки электроэнергии в регионе: от своевременных "день в день, копейка в копейку" расчётов на оптовом рынке до организации многоканальной обратной связи с населением и юридическими лицами, оперативного информирования по вопросам энергосбытовой деятельности. Наша задача – обеспечить комфортный переход потребителей на новые расчётные счета", - сказал заместитель директора - директор отделения "Энергосбыт" филиала МРСК Северо-Запада "Вологдаэнерго" Сергей Горячов.

Сейчас приоритетно решается вопрос организации сети очного обслуживания потребителей электроэнергии. Напомним, что договориться об аренде помещений с прежним гарантирующим поставщиком не удалось, поэтому энергосбытовые подразделения МРСК Северо-Запада в Вологодской области будут расположены по новым адресам.

На сегодня, при необходимости личного обращения, граждане и юридические лица могут обращаться в подразделения "Вологдаэнерго" на территории области: http://vologdaenergo.mrsksevzap.ru/productiondepartments и центры обслуживания клиентов "Вологдаэнерго" в Вологде (ул. Саммера, д. 1) и Череповце (пр. Победы, д. 65). В мае информация об адресах энергосбытовых подразделений будет размещена в квитанциях и доведена до потребителей через СМИ.

При возникновении проблемных ситуаций, за оперативной информацией рекомендуется обращаться по телефону горячей линии 8-800-707-88-35 (звонок бесплатный).

