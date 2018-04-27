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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководители ФСК ЕЭС и Главгосэкпертизы России обсудили вопросы взаимодействия при реализации проектов развития ЕНЭС

Руководители ФСК ЕЭС и Главгосэкпертизы России обсудили вопросы взаимодействия при реализации проектов развития ЕНЭС

27 апреля 2018, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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В ходе рабочей встречи Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова и Начальника ФАУ "Главгосэкспертиза России" Игоря Манылова обсуждалось проведение государственной экспертизы проектов развития ЕНЭС.

До конца года ожидается получение порядка 40 заключений по проектам ФСК ЕЭС.

В 2017 и начале 2018 гг. получено 34 заключения Главгосэкспретизы России и филиалов организации, абсолютное большинство – положительные. Среди них проекты строительства подстанций 500 кВ Тобол, 330 кВ Мурманская, 220 кВ Славянская, объектов электроснабжения территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, макропроекта укрепления связей ОЭС Северо-Запада и Центра, выдачи мощности Ленинградской АЭС-2 и др.

Законодательством предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в государственном учреждении, подведомственном Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по технически сложным и особо опасным объектам капитального строительства. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка её соответствия требованиям технических регламентов, что позволяет подтвердить обоснованность технических решений и инвестиционных затрат, а также способствует их оптимизации и повышению эффективности капитальных вложений.

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