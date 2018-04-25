В июне 2018 г. электрическое соединение Western Link заработает с максимальной нагрузкой

Электрическое соединение между Шотландией и Уэльсом Western Link протяженностью 422 км и пропускной способностью 2,25 ГВт заработает с максимальной нагрузкой в июне 2018 г. Разработчиками проекта строительства Western Link стоимостью $ 1,4 млрд являются системный оператор Великобритании National Grid и шотландская электросетевая компания Scottish Power Transmission Limited (SHETL).

Western Link является самым большим по протяженности подводным HVDC соединением в мире. Целью сооружения соединения является обеспечение передачи электроэнергии из Шотландии в Уэльс и Англию.

В состав соединения входят: подводная КЛ, проложенная между прибрежными регионами Хантерстон (Hunterston) в графстве Северный Эйршир (North Ayshire) на юго-западе Шотландии и Дисайд (Deeside) в графстве Флинтшир (Flintshire) на северо-востоке Уэльса, подводная КЛ, проложенная от бухты Ardneil Bay в Шотландии до побережья Leasowe на полуострове Wirral на северо-западе Англии близ границы с Уэльсом, а также две подземные КЛ, соединяющие подводный кабель с наземными электрическими сетями – от Hunterston до бухты Ardneil Bay (4 км) и от Leasowe до Deeside (33 км).



Мощность передаваемой по Western Link электроэнергии увеличивалась постепенно: после ввода в эксплуатацию в декабре 2017 г. – 900 МВт, а спустя несколько месяцев передаваемая мощность выросла до 1 125 МВт.

