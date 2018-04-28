Автономная энергетика ФРГ не выдерживает конкуренции

Одной из основных рыночных мер в ФРГ, призванных стимулировать развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), были "встроенные тарифы", которые гарантировали инвесторам в течение 20 лет фиксированную цену €0,51 за 1 кВт•ч произведенной энергии. Производить и продавать энергию ВИЭ (главным образом солнца и ветра) смогли домохозяйства — в том числе объединяясь в энергетические кооперативы. В последние десять лет это привело к буму возобновляемой энергетики в Германии (см. график), превращая многие поселения из энергодефицитных в энергопрофицитные. По данным национального Агентства возобновляемой энергетики, в 2016 году домохозяйства владели 31,5% всей установленной мощности ВИЭ, еще 10,5% принадлежали фермерам. Энергокомпании владели только 15,7% мощности, еще 14,4% пришлись на застройщиков. Число же энергетических кооперативов увеличилось с 66 в 2001-м до 1 тыс. к 2015 году.

"Мы остаемся прибыльными и выплачиваем 0,5% дивидендов членам кооператива, тогда как ставка по банковским вкладам сегодня 0,05–0,06%. Но работать стало намного сложнее",— говорит глава энергетического кооператива The Solix Петра Грюнер-Бауэр. Дело в том, что система встроенных тарифов и ограничения на выбросы парниковых газов привели к резкому росту цен на электроэнергию в стране (впрочем, большинство граждан были к этому готовы), хотя стоимость генерации на основе ВИЭ из-за удешевления технологий заметно снизилась. Это привело к пересмотру правительством системы поддержки ВИЭ.

И хотя для старых проектов правила игры не изменились (гарантии, которые давались на 20 лет, продолжают действовать), все новые мощности с 2017 года должны продавать свою энергию на открытых аукционах, а гарантированный тариф для самых маленьких производителей был снижен до €0,13 за 1 кВт•ч. Уже на первых аукционах цена за 1 кВт•ч снизилась до €0,9. "Переход оказался слишком быстрым, и крупные компании стали проигрывать нам в конкурентной борьбе, надавив на правительство. Теперь мы вряд ли сможем расти",— сетует представитель кооператива UrStrom Клаус Грегер. Правительство, крупные промышленные компании и компании ЖКХ ждут снижения цен на электроэнергию, тогда как локальные производители и генерирующие компании возобновляемой энергетики считают, что это подорвет инвестиции и рост ВИЭ.

Коммерсант