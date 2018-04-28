ФСК ЕЭС завершает модернизацию подстанции 500 кВ "Западная" – ключевого звена Московского энергокольца

Работы по усилению надежности электроснабжения потребителей завершаются на одной из крупнейших подстанций западной части Московской энергосистемы – ПС 500 кВ "Западная". Мероприятия в том числе связаны с проведением Чемпионата мира по футболу 2018. Энергообъект питает столичный район Митино, город Красногорск и значительную часть Красногорского района, а также является ключевым звеном в электроснабжении стадиона "Открытие Арена". В период ЧМ-2018 обеспечит также мощностью международный вещательный центр FIFA.

Подстанция "Западная" мощностью 1126 МВА является высоконадежным, компактным и экологически чистым объектом закрытого типа. Входит в состав Московского энергетического кольца 500 кВ.

Московское энергокольцо – это уникальный комплекс, состоящий из девяти подстанций ФСК ЕЭС сверхвысокого класса напряжения и открытого распределительного устройства на одной из теплоэлектроцентралей. Такая схема позволяет обеспечить высокий уровень надежности снабжения потребителей и свести до минимума вероятность крупных системных аварий в регионе.

В ближайшие три года реконструкция и техническое перевооружение затронет большинство объектов столичного энергетического кольца. В частности, в 2018 году запланированы работы на подстанциях "Очаково", "Чагино", "Бескудниково", "Каскадная", "Пахра" и "Трубино".

Реконструкция Московского энергокольца началась в 2006 году. Общий объем инвестиций ФСК ЕЭС в работы уже составил порядка 71 млрд рублей, до 2021 года будет вложено еще более 9,3 млрд рублей.

На территориях Москвы и Подмосковья в обслуживании ФСК ЕЭС находятся 3,6 тыс. км линий электропередачи, 36 подстанций различного класса напряжения. Совокупная трансформаторная мощность объектов составляет более 32 тыс. МВА.

Объем инвестиций ФСК ЕЭС в развитие Московской энергосистемы с 2013 по 2017 гг. (за 5 лет) составил 31,8 млрд рублей. За период 2018-2020 гг. финансирование запланировано в размере 14,3 млрд рублей. До 2020 года, помимо работ на объектах Московского энергокольца, планируется ввести подстанцию ФСК ЕЭС 220 кВ "Ока" – основной питающий центр Серпухова и Серпуховского района Московской области.