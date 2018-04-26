Филиал "Тулэнерго" готов к прохождению грозового сезона

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" реализуется комплекс мероприятий, направленный на защиту энергооборудования от атмосферных перенапряжений в грозовой сезон 2018 года.

В целях предотвращения технологических нарушений и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в Тульских, Новомосковских, Суворовских, Ефремовских электрических сетях проведена проверка состояния средств грозозащиты: разрядников, ограничителей перенапряжения на подстанциях и грозотроса на линиях электропередачи, заземляющих устройств опор и оборудования, а также замена дефектных изоляторов.

К нормативным значениям приведены расстояния между проводами, а так же до пересекаемых ими объектов, расчищены от древесно-кустарниковой растительности трассы линий электропередачи. Проведены специальные тренировки по определению мест повреждения ЛЭП и оперативным действиям в ходе ликвидации нарушений, возникших от действия грозы.

Для увеличения надежности и стабильности работы тульского распределительного электросетевого комплекса в грозовой период в соответствии с многолетними графиками выполняются работы по комплексной диагностике и реконструкции контуров заземления ПС, тепловизионного осмотра электрооборудования и другие мероприятия, влияющие на безаварийную работу в грозовой период.

