ГК "Москабельмет" - лауреат второй премии Международного конкурса инновационных разработок ТЭК-2018

25 апреля 2018 года ЗАО "Москабельмет", стало лауреатом второй премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей, и приняло участие в торжественной церемонии награждения. Мероприятие проводилось при поддержке Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России.

Событие было приурочено к крупнейшему международному отраслевому мероприятию в России и СНГ - VI Российскому Международному Энергетическому Форуму (РМЭФ), который состоялся в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум". Награждение проводил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов. Ведущие предприятия энергетики, нефтегазовой отрасли, угольной, торфяной и горнодобывающей промышленности представили 188 новейших запатентованных разработок: каждый из 79 конкурсантов проявил себя как эксперт в своей сфере.

В их числе ГК "Москабельмет" с инновационным силовым кабелем нового поколения марки ТЭВОКС, аналогов которого нет на рынке. Важно отметить, что для производства ТЭВОКС применяется отечественное сырье, концентрация которого в готовой кабельно-проводниковой продукции составляет порядка 85%. Технические характеристики ТЭВОКС полностью соответствуют, а по некоторым свойствам даже превосходят существующие на рынке аналоги.

Представляем Вашему вниманию видеосюжет с места событий.

Репортаж Федерального Агентства Новостей

"Москабельмет", как участник проекта "Кабель без опасности" и "Объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия" выступает гарантом высокого качества и безопасности каждого метра выпускаемого кабеля. Продукция ТЭВОКС реализуется для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават", которое применяет новый кабель при строительстве нефтеперегонного завода. Одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК), дала официальное согласие на использование кабеля марки ТЭВОКС в столичных электрических сетях. Также силовой кабель нового поколения заложен в проектную документацию новых линий Северо-Восточного участка Третьего пересадочного контура, а в краткосрочной перспективе планируется комплексная поставка кабеля Московскому метрополитену.