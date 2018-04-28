Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 "Т Плюс" заняла первое место по итогам республиканского смотра-конкурса по охране труда среди предприятий сферы ЖКХ Марий Эл

Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс стала лучшей в республиканском смотре-конкурсе по охране труда среди предприятий сферы ЖКХ Республики Марий Эл. На республиканской конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда, диплом представителю предприятия вручил руководитель департамента труда и занятости населения республики Алексей Сычев.

Проведение смотра-конкурса было организовано в целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников в процессе трудовой деятельности, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях. Организатором конкурса выступил Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл.

На участие в смотре было подано 57 заявок от предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в различных сферах.

Основными условиями участия являлось отсутствие в организации за год, предшествующий году проведения смотра-конкурса групповых, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, выявленных у работников профессиональных заболеваний.

Итоги конкурса были подведены специальной комиссией, в которую вошли представители Департамента труда и занятости населения, Государственной инспекции труда, Союза "Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл".