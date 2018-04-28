МУПы-должники за свет должны предоставить финансовые гарантии

Долги МУПов за электроэнергию перед сбытовой компанией на начало марта 2018 года превышают 354 млн рублей и занимают третье место по размеру задолженности по группам потребителей. Почти половину от общей суммы долга (159 млн.руб.) составляет задолженность муниципальных предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства или ликвидирующих свою деятельность. Долги действующих МУПов перед "Янтарьэнергосбыт" на 1 апреля 2018 года составляют 194,2 млн рублей и увеличились на 4% по сравнению с началом годом.

Муниципальные предприятия пользовались тем, что ранее относились к категории "неотключаемых" потребителей. Но на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. С 29 сентября 2017 года согласно постановлению Правительства РФ в редакции от 24.05.2017 № 624 в отношении этих потребителей появилась возможность введения полного ограничения режима энергоснабжения.

Для того, чтобы избежать отключения, потребители обязаны уже после двухмесячной просрочки платежей предоставить в адрес энергосбытовой компании финансовые гарантии. Гарантия оплаты может быть заверена банком или администрацией муниципалитета, на территории которого МУП осуществляет свою деятельность и которая является учредителем данной организации.

Ответственность за не предоставление такой гарантии предусмотрена и закреплена законодательно. Так, например, руководству МУПов грозит дисквалификация до трех лет или штраф до 100 тыс. рублей, а юридическим лицам – штраф до 300 тыс. рублей.

ОАО "Янтарьэнергосбыт" рассматривает систему финансовых гарантий как один из инструментов в работе с предприятиями-должниками и уже ведет активную работу по направлению неплательщикам уведомлений об обязанности предоставления гарантий оплаты за потребленные энергоресурсы.

Уже направлены письма о предоставлении банковской (муниципальной) гарантии в отношении 11 крупных неплательщиков.