Руководство филиала "Ивэнерго" и крупные инвесторы Ивановской области обсудили вопросы эффективного взаимодействия

Представители филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" провели рабочую встречу с руководителями компаний, реализующих крупные инвестиционные проекты на территории Ивановской области, с целью выработки наиболее эффективного и взаимовыгодного порядка взаимодействия. Мероприятие состоялось 25 апреля в Департаменте экономического развития и торговли региона.

В совещании приняли участие представители филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго", органов власти Ивановской области, а также крупных региональных предприятий строительной, текстильной, металлургической, сельскохозяйственной и других отраслей.

Как отметили участники встречи, доступность электросетевой инфраструктуры является важным фактором инвестиционной привлекательности региона, и находится в поле постоянного внимания руководства электросетевой компании и исполнительных органов государственной власти.

Энергетики проинформировали собравшихся об организации (в соответствии с законодательством РФ) работы по технологическому присоединению в филиале "Ивэнерго", способах подачи заявки на ТП через личный кабинет на сайте компании www.mrsk-cp.ru и с помощью портала электросетевых услуг ПАО "Россети" - портал-тп.рф . Участникам рассказали о дополнительной комплексной услуге по сопровождению технологического присоединения "под ключ", выбрав которую, потребитель получает высокое качество электромонтажных работ, гарантию безопасности объектов при повседневной эксплуатации, персональное обслуживание и экономию времени.

IMG_6371 - копия.JPGЗаместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - директор филиала "Ивэнерго" Игорь Кайсин подчеркнул, что филиал заинтересован в выстраивании партнерских отношений с бизнесом, готов к конструктивному диалогу и поиску оптимальных решений в вопросах, касающихся технологического присоединения к электросети. Также он ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества и рассказал о возможности получать актуальную информацию о наличии резерва мощности для технологического присоединения крупных объектов во всех районах области через Интерактивную карту загрузки центров питания на сайте компании МРСК Центра и Приволжья.

Энергетики стремятся сделать процесс технологического присоединения максимально комфортным, прозрачным и взаимовыгодным. Все участники встречи сошлись во мнении, что подобные мероприятия позволяют консолидировать усилия для эффективной реализации совместных проектов, помогают энергетикам поддерживать обратную связь с крупными инвесторами, улучшают качество предоставления услуг потребителям.

Напомним, что в филиале "Ивэнерго" в тесном партнерстве с Правительством Ивановской области в рамках реализации региональных и федеральных программ разработана и выполняется "дорожная карта" по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Своевременная и качественная реализация мероприятий по подключению к электросетям крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, малого и среднего бизнеса, способствует повышению уровня социально-экономического развития и улучшению инвестиционной привлекательности региона.