Строительство евро-азиатского электрического соединения планируется начать в конце 2018 г. или начале 2019 г.

Греция, Кипр и Израиль намерены приступить к строительству евро- азиатского электрического соединения EuroAsia Interconnector в конце 2018 г. или начале 2019 г. Проект предусматривает соединение электрических сетей Израиля, Кипра и материковой Греции (через остров Крит) с помощью подводного высоковольтного кабеля постоянного тока (HVDC КЛ). Сооружение EuroAsia Interconnector создаст энергетический мост между Европой и Азией. Соединение протяженностью 1 520 км обеспечит надежный альтернативный энергетический коридор для обменов электроэнергией между двумя частями света и положит конец энергетической изоляции Кипра.

Первый этап проекта строительства соединения, стоимость которого составит € 3,5 млрд, включает сооружение подводной 500 кВ HVDC КЛ пропускной способностью 1 000 МВт и 8 прибрежных преобразовательных ПС. На втором этапе пропускная способность соединения будет увеличена до 2 000 МВт. EuroAsia Interconnector включен в список "проектов общего интереса" (Projects of Common Interest, PCI) Европейского Союза.

Согласно графику первый участок, соединяющий остров Крит и материковый регион Аттика в Греции, будет завершен в конце 2020 г., второй, соединяющий Кипр с Критом, – в конце 2021 г. Весь проект предполагается завершить в конце 2022 г.

