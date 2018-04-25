За долги предприятий-банкротов перед ДЭК отвечают их бывшие руководители

ПАО "ДЭК" привлекает бывших руководителей предприятий ЖКХ к субсидиарной ответственности за долги. 21 заявление на общую сумму 453 млн. рублей подано в рамках дел о банкротстве этих организаций в Амурской области. Требования по 16 удовлетворены, в том числе по 6 - в 2018 году.

По решению суда перечислить собственные средства в счет погашения долга за электроэнергию перед ПАО "ДЭК" обязаны лица, возглавлявшие обанкротившиеся коммунальные организации г. Сковородино, г. Благовещенска, Зейского, Завитинского, Благовещенского, Магдагачинского и Бурейского районов.

- Мы привлекаем бывшее руководство предприятий сферы ЖКХ к личной финансовой ответственности с 2014 года, – рассказал начальник управления правового обеспечения по территории Амурской области ПАО "ДЭК" Сергей Чуясов. – На сегодняшний день суд обязал бывших директоров, учредителей и других контролирующих лиц обанкротившихся организаций Приамурья изыскать из собственных средств и выплатить в пользу Дальневосточной энергетической компании в общей сложности более 24 млн. рублей. Это далеко не вся сумма задолженности за потребленную электроэнергию, которая осталась за предприятиями после прекращения деятельности, но эти суммы подтверждены судом именно как образовавшиеся по личной вине руководителей. Мы считаем, что безответственность и корыстный умысел не должны оставаться безнаказанными, и намерены и дальше активно привлекать их к личной финансовой, а также уголовной ответственности.

В Амурэнергосбыте отмечают, что нездоровая практика создания коммунальных организаций-однодневок и их последующих банкротств по-прежнему характерна для Приамурья. Так, в 2016 году прекратили свою деятельность 10 предприятий, в 2017 году еще 18. На сегодняшний день процедуру банкротства проходит 46 организаций ЖКХ. Сумма их недоплат за потребленную электрическую энергию составляет 701 млн. рублей.