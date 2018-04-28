"Золото" из ОАЭ привезла российская команда юниоров-электромонтажников

В октябре завершился чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 2017, впервые прошедший в Абу-Даби. Школьники и студенты из России вернулись с главными наградами: младшим представителям команды удалось заполучить три комплекта медалей, в старшей категории участник от российской команды завоевал медальон.

Компетенцию "Электромонтаж" в категории юниоров (возрастная группа – школьники от 14 до 16 лет) представляли четыре команды от России и две от ОАЭ. Золотая медаль по итогам чемпионата была присуждена учащимся лицея №97 города Челябинска Максиму Алжанову и Даниилу Калинину. Хозяева чемпионата - арабские школьники – разделили второе место с россиянками Софьей Попковой (Кандалакша) и Маргаритой Дерунец (Хабаровск). Третье также досталось нашим соотечественникам, Даниле Луневу и Игорю Горну из города Бердска Новосибирской области.

В соревнованиях по электромонтажу для студентов (возрастная группа – от 16 до 21 года) пьедестал заняли представители Швейцарии, Китая и Италии. Выпускник Новосибирского строительно-монтажного колледжа Роман Глазунов завоевал медальон - особую награду чемпионата, подтверждающую высокий уровень профессионального мастерства.

В рамках конкурсной программы, школьники должны были собрать схемы бытового освещения и пуска-реверса двигателя. Перед студентами колледжей стояла задача монтажа и программирования промышленной электроустановки. Судьи оценивали готовность проекта, корректность его работы и безопасность.

"Претендовать на максимально высокий уровень овладения всеми необходимыми навыками юным электромонтажникам позволяет регулярное повышение уровня сложности подготовительных тестов и заданий. Так, все предстартовые тренировки включали в себя отработку элементов конкурсных заданий. Ребята справились с поставленными перед ними задачами на уровне взрослых специалистов" – прокомментировал Петр Некрасов, представитель ГК IEK.

Компетенция "Электромонтажные работы" была основана в России в 2014 году по инициативе Новосибирского строительно-монтажного колледжа при поддержке Группы компаний IEK. Целью её создания стал пересмотр устаревших стандартов обучения в СПО. Через год Группа компаний IEK стимулировала развитие компетенции "Электромонтаж" для младшей возрастной группы – школьников 12-16 лет - в рамках соревнований WorldSkills Russia для развития профессии и увеличения заинтересованности школьников в рабочих специальностях.

На данный момент для призёров WorldSkills Russia на государственном уровне рассматривается возможность упрощения поступления в учебные заведения. Это может стать дополнительным стимулом в пользу выбора рабочих профессий.

