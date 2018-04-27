"Ростелеком" предоставил доступ в интернет трем тысячам семей Кабардино-Балкарии

Более трех тысяч жителей малоэтажных и частных домов в Кабардино-Балкарской республике получили высокоскоростной доступ в интернет и другие цифровые услуги от "Ростелекома" по технологии GPON*. Для этого компания в 2017-2018 гг. построила 67 км волоконно-оптических линий связи в трёх микрорайонах Нальчика: Александровка, Стрелка, Вольный аул, а также в пригородных коттеджных поселках Адиюх и Кенже. За пределами республиканской столицы возможность подключения высокоскоростного доступа в сеть получили жители населённых пунктов Аргудан и Нарткала. Сейчас "Ростелеком" проводит оптику в селения Шалушка и Нартан.

Барасби Машуков, директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы считаем одной из своих ключевых задач обеспечить жителей малоэтажных и частных домов в пригородах и сёлах качественными цифровыми сервисами. Доступом в интернет по оптике в Кабардино-Балкарии пользуются более 30 тысяч абонентов. Раньше это были, в основном, жители высотных домов. Теперь мы работаем над предоставлением таких же возможностей и в районах малоэтажной застройки".

Главное преимущество технологии GPON – это доступ в интернет на высоких скоростях. Оптика проводится непосредственно в дом абонента, соответственно, обеспечивается большая пропускная способность канала и, как следствие, возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.