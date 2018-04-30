Композитная проволока с покрытием медицинского назначения

Представленная компанией Anomet Products (США) новая композитная проволока с покрытием изготавливается по специальному заказу и может объединять несколько материалов для достижения конкретных свойств или сочетать несовместимые материалы для возможности выполнения соединений. Металлургическое сцепление двух или трёх металлов внутри и на внешней поверхности проволоки обеспечивает наличие таких свойств, которые не достижимы в одном единственном сплаве.

К таким свойствам может относиться непроницаемость для излучения, необходимая для обеспечения видимости с высоким разрешением при рентгеноскопии. Кроме того, при использовании этой новой проволоки устраняется необходимость в применении маркёрных полосок, биологически совместимых материалов, устойчивых к излому материалов, например, для изготовления стентов, медицинских сплавов с памятью формы, проводящих и пригодных к пайке несовместимых материалов.

Созданный компанией Anomet Products новый композитный продукт с покрытием идеально подходит для имплантируемых медицинских устройств и катетеров. Выпускается проволока с наружным диаметром от 0,05 мм до 3 мм (от 0,002 до 0,125 дюймов), с типичной толщиной покрытия 2 %. Используемые материалы могут включать драгоценные металлы для выполнения покрытия, такие как платина, тантал или золото, а внутри могут использоваться медь, нержавеющая сталь, MP35N®, Nitinol®, сплавы никеля и железа, ниобия, палладия, тантала, титана и другие сплавы. Цена проволоки зависит от конфигурации и объёма заказа, образцы и ценовые предложения предоставляются по запросу.