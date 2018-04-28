ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2018 года по РСБУ

роста доходов от компенсации потерь на 5 536 млн. руб. или в 1,2 раза в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

роста выручки по передаче электроэнергии на 1 856 млн. руб. (на 4,6%) вследствие роста тарифа с 01.07.2017 на 5,5%.

* - показатели приведены с учетом ретроспективной корректировки в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 1 квартал 2018 года** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки котируемых финансовых активов и выручки по технологическому присоединениюВыручка компании за 1 квартал 2018 года увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2017 года на 16,0% или 7 343 млн. руб., в том числе:- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 7 392 млн. руб., или на 16,3%, в том числе за счет:- выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась на 65 млн. руб. (на 66,0%) в соответствии с изменениями графика оказания услуг, определяемыми заявками потребителей;Скорректированная EBITDA (без учета резервов, "бумажных" операций и выручки от услуг по технологическому присоединению) составила 34 467 млн. рублей, что на 520 млн. рублей или на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Основное влияние оказало снижение доходов в виде штрафных санкций, принятых к учету на основании исполнительных листов.