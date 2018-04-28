ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2018 года по РСБУ

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2018 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО "ФСК ЕЭС" обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.
Основные финансовые показатели ПАО "ФСК ЕЭС"
|Наименование показателя
|1 квартал 2017г.*
|1 квартал 2018г.
|Динамика
1кв2018 к 1кв2017
|Выручка, млн. руб.
|45 858
|53 201
|16,0%
| Услуги по передаче электроэнергии, млн. руб.
|45 313
|52 705
|16,3%
| Услуги по технологическому присоединению, млн. руб.
|99
|33
|-66,0%
|Себестоимость, млн. руб.
|34 533
|40 490
|17,3%
|Управленческие расходы, млн. руб.
|1 379
|1 480
|7,3%
|Прибыль от продаж, млн. руб.
|9 946
|11 231
|12,9%
|Скорректированная EBITDA**, млн. руб.
|34 987
|34 467
|-1,5%
|Чистая прибыль, млн. руб.
|12 585
|18 604
|47,8%
* - показатели приведены с учетом ретроспективной корректировки в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 1 квартал 2018 года
** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки котируемых финансовых активов и выручки по технологическому присоединению
Показатели деятельности ПАО "ФСК ЕЭС" за 1 квартал 2018 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.
Выручка компании за 1 квартал 2018 года увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2017 года на 16,0% или 7 343 млн. руб., в том числе:
- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 7 392 млн. руб., или на 16,3%, в том числе за счет:
- роста доходов от компенсации потерь на 5 536 млн. руб. или в 1,2 раза в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.
- роста выручки по передаче электроэнергии на 1 856 млн. руб. (на 4,6%) вследствие роста тарифа с 01.07.2017 на 5,5%.
- выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась на 65 млн. руб. (на 66,0%) в соответствии с изменениями графика оказания услуг, определяемыми заявками потребителей;
Скорректированная EBITDA (без учета резервов, "бумажных" операций и выручки от услуг по технологическому присоединению) составила 34 467 млн. рублей, что на 520 млн. рублей или на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Основное влияние оказало снижение доходов в виде штрафных санкций, принятых к учету на основании исполнительных листов.
*** - обеспеченная денежными средствами (с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов по сомнительным долгам, и переоценки котируемых финансовых вложений)
Скорректированная чистая прибыль (без учета результата переоценок котируемых финансовых активов, начисления/восстановления резервов и выручки за услуги по технологическому присоединению) увеличилась на 321 млн. руб. или на 3,4%.
В 1 квартале 2018 года относительно 1 квартала 2017 года заметный рост расходов произошел преимущественно по неуправляемым статьям затрат (в частности, покупка электроэнергии и мощности на компенсацию потерь почти в 1,5 раза, налоги и сборы на 26%).
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 года
Активы
Совокупные активы ПАО "ФСК ЕЭС" по сравнению с показателем на начало года увеличились на 18 167 млн. руб. (на 1,3%) и составили на конец отчетного периода 1 443 207 млн. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 254 406 млн. руб., а оборотных активов 188 802 млн. руб.
Собственный капитал ПАО "ФСК ЕЭС" за отчетный период увеличился на 18 605 млн. руб. (на 1,8%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период.
Величина задолженности ПАО "ФСК ЕЭС" по кредитам и займам на конец отчетного периода составляет 256 202 млн. рублей, что меньше по сравнению с величиной на конец 2017 года на 1 347 млн. рублей (на 0,5%).
Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2018 года по РСБУ размещена на сайте ПАО "ФСК ЕЭС" в разделе "Финансовая информация/Отчетность по РСБУ" и доступна по ссылке: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/