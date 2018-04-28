 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2018 года по РСБУ

ПАО ФСК ЕЭС объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2018 года по РСБУ

1 мая 2018, 11:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

284 просмотра

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2018 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО "ФСК ЕЭС" обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО "ФСК ЕЭС"

Наименование показателя 1 квартал 2017г.* 1 квартал 2018г. Динамика
1кв2018 к 1кв2017
Выручка, млн. руб. 45 858 53 201 16,0%
     Услуги по передаче электроэнергии, млн. руб. 45 313 52 705 16,3%
     Услуги по технологическому присоединению, млн. руб. 99 33 -66,0%
Себестоимость, млн. руб. 34 533 40 490 17,3%
Управленческие расходы, млн. руб. 1 379 1 480 7,3%
Прибыль от продаж, млн. руб. 9 946 11 231 12,9%
Скорректированная EBITDA**, млн. руб. 34 987 34 467 -1,5%
Чистая прибыль, млн. руб. 12 585 18 604 47,8%

* - показатели  приведены с учетом ретроспективной корректировки в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 1 квартал 2018 года
** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки котируемых финансовых активов и выручки по технологическому присоединению

Показатели деятельности ПАО "ФСК ЕЭС" за 1 квартал 2018 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.

Выручка компании за 1 квартал 2018 года увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2017 года на 16,0% или 7 343 млн. руб., в том числе:
- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 7 392 млн. руб., или на 16,3%,  в том числе за счет:
  • роста доходов от компенсации потерь на 5 536 млн. руб. или в 1,2 раза в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.
  • роста выручки по передаче электроэнергии на 1 856 млн. руб. (на 4,6%) вследствие роста тарифа с 01.07.2017 на 5,5%.
- выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась на 65 млн. руб. (на 66,0%) в соответствии с изменениями графика оказания услуг, определяемыми заявками потребителей;

Скорректированная EBITDA (без учета резервов, "бумажных" операций и выручки от услуг по технологическому присоединению) составила 34 467 млн. рублей, что на 520 млн. рублей или на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Основное влияние оказало снижение доходов в виде штрафных санкций, принятых к учету на основании исполнительных листов.

Наименование показателя    1 квартал 2017г. 1 квартал 2018г. Динамика
1кв2018 к 1кв2017
EBITDA, млн. руб. 34 987 34 467 -1,5%
Доходы по пеням и штрафам 2 105 996 -52,7%
EBITDA без учета доходов по пеням и штрафам, млн. руб. 32 883 33 471 1,8%

По итогам 1 квартала 2018 года ПАО "ФСК ЕЭС" получена чистая прибыль в размере 18 604 млн. рублей, что на 47,8% больше, чем за 1 квартал 2017 года. На финансовый результат большое влияние оказали неденежные операции, в том числе:

Наименование показателя 1 квартал 2017г. 1 квартал 2018г. Динамика
1кв2018 к 1кв2017
Чистая прибыль, млн. руб. 12 585 18 604 47,8%
     Сальдо резервов -743 20 -102,7%
     Переоценка котируемых финансовых активов 3 747 8 747 133,4%
Скорректированная чистая прибыль***, млн. руб. 9 581 9 837 2,7%
     Выручка ТП 99 33 -66,0%
Скорректированная чистая прибыль без ТП, млн. руб. 9 482 9 804 3,4%

*** - обеспеченная денежными средствами (с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов по сомнительным долгам, и переоценки котируемых финансовых вложений)

Скорректированная чистая прибыль (без учета результата переоценок котируемых финансовых активов, начисления/восстановления резервов и выручки за услуги по технологическому присоединению) увеличилась на 321 млн. руб. или на 3,4%.

В 1 квартале 2018 года относительно 1 квартала 2017 года заметный рост расходов произошел преимущественно по неуправляемым статьям затрат (в частности, покупка электроэнергии и мощности на компенсацию потерь почти в 1,5 раза, налоги и сборы на 26%).


Бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 года

Активы

Совокупные активы ПАО "ФСК ЕЭС" по сравнению с показателем на начало года увеличились на 18 167 млн. руб. (на 1,3%) и составили на конец отчетного периода 1 443 207 млн. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 254 406 млн. руб., а оборотных активов  188 802 млн. руб.

Собственный капитал ПАО "ФСК ЕЭС" за отчетный период увеличился на 18 605 млн. руб. (на 1,8%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период.

Величина задолженности ПАО "ФСК ЕЭС" по кредитам и займам на конец отчетного периода составляет   256 202 млн. рублей, что меньше по сравнению с величиной на конец 2017 года на 1 347 млн. рублей  (на 0,5%).


Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2018 года по РСБУ размещена на сайте ПАО "ФСК ЕЭС" в разделе "Финансовая информация/Отчетность по РСБУ" и доступна по ссылке: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
ФСК ЕЭС завершает модернизацию подстанции 500 кВ
На пути развития: в Карелии бизнес и власть синхронизировали инвестиционные планы
Руководство филиала
ОАО

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно