"Самое главное в бизнесе – сконцентрироваться на создании чего-то важного" Марк Цукенберг

От идеи создания до воплощения в жизнь любого технического новшества проходит не один день: сначала возникает мысль, за ней идет научный расчет, воплощение и массовое внедрение инновационного решения в жизнь. Так, ламповые массивные телевизоры сменились ультратонкими LED, интернет-модем уступил место высокоскоростному интернету и Wi-fi, постепенно банковскую карту сменяют смартфоны с возможностью оперативного проведения онлайн транзакций и беспроводных платежей. Сегодня мы просто не мыслим нашу жизнь без высоких технологий! Они везде: в быту и на производстве. За технологиями – будущее! И для того, чтобы данные технологии работали – нужны сети, электрические и цифровые. А значит нужны и кабели!

За каждым кликом компьютерной мыши, за каждым взлетом ракеты в космос и работой адронного коллайдер в первую очередь стоят обычные люди. Люди, для которых работа - это возможность ежедневно вносить свой вклад в будущее.

Занимаясь любимым делом, создавая ценный, безопасный, а порой и уникальный кабель команда ГК "Москабельмет" идет только вперед – навстречу инновациям! Важно помнить, что от качества труда каждого - рабочего, менеджера, директора, зависит будущее! Это цепочка, которую невозможно прервать. Только вместе работая сегодня, мы сможем построить успешное завтра!

Мир! Труд! Май! С праздником, друзья!