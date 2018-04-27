Завод "Энергокабель" поздравляет всех с 1 мая – праздником весны и труда!

В первый майский день, праздник вдохновенного и созидательного труда, от всей души желаем вам, чтобы любая работа в вашей жизни приносила удовольствие, старания вознаграждались, а отдых был радующим и приятным!

Пусть достигнутые результаты вдохновляют вас на новые свершения и открывают перед вами новые возможности, пусть удача и поддержка коллег, друзей и семьи сопровождает вас во всех позитивных начинаниях!

Достатка вам, счастья и отличного настроения!