560 новых объектов присоединили к электрическим сетям специалисты "Ставропольэнерго"

За первые три месяца текущего года специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") выполнили 560 присоединений новых потребителей электроэнергии на общую мощность 21,75 МВт. Для подключения к электрическим сетям "Ставропольэнерго" за этот период поданы 733 заявки на общую мощность 35,91 МВт. Заключено 617 договоров технологического присоединения на общую мощность энергопринимающих устройств 11,17 МВт.

Большая часть новых потребителей – это объекты коммунально-бытового назначения, потребляемой мощностью до 15 кВт, и предприятия малого и среднего бизнеса (мощность до 670 кВт).

Из наиболее крупных объектов – технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО "Горэлектросеть" (смежная сетевая организация) в объеме 11,7 МВт для электроснабжения жилого комплекса, расположенного на улице Рогожникова в Ставрополе.



В филиале "Ставропольэнерго" ведется системная работа, направленная на упрощение процедуры подключения к электросетям, реализуется целевая модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям". Она разработана с целью оптимизации процесса ТП и определения показателей работы федеральных, региональных и муниципальных властей и сетевых организаций. Целевая модель предусматривает ТП за 90 дней, в том числе 10 дней на заключение договора присоединения, 70 дней на выполнение работ и 10 дней на оформление факта технологического присоединения.

С целью создания удобств для потребителей при подаче заявки на технологическое присоединение объекта и доступности всей информации, касающейся процедуры технологического присоединения, внедрены новые интерактивные сервисы на портале электросетевых услуг компании "Россети" (портал-тп.рф).

Как было отмечено первым заместителем министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталием Шульженко на стратегической сессии "Улучшение инвестиционного климата в Республике Дагестан", филиал МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" стал образцовым предприятием, обеспечившим прозрачность процедуры технологического присоединения, а Ставропольский край – лидером по упрощению процедуры подключения к электросетям в Северо-Кавказском федеральном округе.