60 фактов хищения электроэнергии выявлено в юго-западном энергорайоне

Сотрудники Юго-Западного филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") в 1 квартале 2018 года в ходе проведенных проверок выявили 60 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами общим объемом более 2 млн кВт∙ч.

Во всех случаях энерговоровства с нарушителями закона были проведены разъяснительные беседы и предъявлены претензии, которые обязывают их возместить причиненный Кубаньэнерго ущерб общим размером 10 млн рублей. На сегодняшний день ущерб по 39 актам на сумму 842 тысяч рублей уже погашен. По остальным актам проводится претензионно-исковая работа.

– От противоправных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. При несанкционированном подключении происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя электроприборы соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров, - отметил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

Энергетики напоминают, что с 1 января 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от ста до двухсот тысяч рублей.

ПАО "Кубаньэнерго" просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).