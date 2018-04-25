АО "ДВЭУК" завершило отопительный сезон на о. Русском

С 28 апреля на о. Русском прекращено теплоснабжение кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Приморского океанариума, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Отопительный сезон на островной территории завершен согласно постановлению Администрации г. Владивостока.

"Отопительный сезон прошел в штатном режиме без технологических нарушений. В настоящее время работа оборудования источников генерации переведена на горячее водоснабжения ДВФУ. Отключение горячей воды запланировано в следующем месяце на период гидравлических испытаний магистральной теплосети по итогам отопительного сезона", – сообщил начальник цеха по эксплуатации энергообъектов о. Русский АО "ДВЭУК" Александр Тычинин.

По его словам, второй этап гидравлических испытаний будет проведен в сентябре перед началом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. В летний период специалисты цеха по эксплуатации энергообъектов выполнят регламентные работы по подготовке оборудования станций к отопительному сезону.

Энергоснабжение потребителей на о. Русском осуществляют мини-ТЭЦ "Центральная" (33 МВт; 123,3 Гкал/час) и мини-ТЭЦ "Океанариум" (13,2 МВт; 29,54 Гкал/час). Станции АО "ДВЭУК" являются частью островной энергосистемы, состоящей из трех мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями.