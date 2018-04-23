LAPP на Электротехническом форуме в Воронеже

17 Мая 2018 года в городе Воронеж, на базе Логистического центра ЭТМ, состоится одно из крупнейших событий в электротехнической отрасли - 24-ый Электротехнический форум. Приглашаем Вас посетить выставочный стенд компании LAPP на форуме.

Электротехнический форум ЭТМ - это уникальное отраслевое мероприятие, которое объединяет на одной площадке профессионалов и специалистов электротехнического рынка. Свои технические решения и новинки представят более 80 ведущих российских и зарубежных производителей электротехнического оборудования, светотехники, кабельно-проводниковой продукции, оборудования систем безопасности и строительного крепежа.

Провести время с пользой сможет каждый посетитель. Насыщенная деловая программа Электротехнического Форума включает в себя более 30 конференций, круглых столов, технических семинаров по актуальным вопросам электротехнической отрасли и профессиональных мастер-классов по сборке и монтажу электротехнического оборудования для предприятий промышленности, строительства, инфраструктуры, розничных магазинов. Спикеры деловой программы - профессионалы, которые имеют большой практический опыт и готовы им поделиться.

Ждём Вас на форуме!

17 мая 2018 года, г. Воронеж, Логистический центр ЭТМ (Воронежская область, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, ул. Промышленная, зона 1, уч. 11)

Подробная информация и регистрация: http://www.electricforum.ru/

Мобильное приложение: etm.dpromo.su