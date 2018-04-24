"МОЭК" переводит системы теплоснабжения на летний режим работы

ПАО "МОЭК" в соответствии с поступившей факсограммой Правительства Москвы с 29 апреля 2018 года приступает к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. Это предполагает поэтапное отключение отопления в течение трех дней более чем в 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

Дату завершения отопительного периода в столице устанавливает Правительство г. Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов Цельсия.

"В связи с проведением матчей Чемпионата мира по футболу, „МОЭК“ координировал программу летних ремонтных работ на теплоснабжающем оборудовании и с Правительством Москвы, и с организаторами Чемпионата. В итоге график наших мероприятий составлен таким образом, чтобы на период игр обеспечить горячее водоснабжение на 106 спортивных объектах (стадионы, тренировочные базы и т.п.), а также в 1219 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков", — отметил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.

Подготовка к следующему отопительному периоду завершится к 25 августа 2018 года.