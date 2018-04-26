Правила охраны труда как настольная книга энергетика

Всемирный день охраны труда, который отмечается 28 апреля, - это еще один повод напомнить сотрудникам правила безопасного ведения работ, считают в ПАО "МРСК Сибири". Электроэнергетика - одна из наиболее наукоемких и технологичных отраслей и, вместе с тем, одна из самых опасных.

Ежедневно персонал МРСК Сибири выполняет работы, требующие высочайшей собранности и неукоснительного выполнения правил охраны труда: возвращать свет в дома людей - после технологических нарушений, вызванных ударом стихии, например, - следует без риска для жизни.

Сегодня во всех производственных отделениях и районах электрических сетей МРСК Сибири проводятся дополнительные инструктажи по охране труда, персоналу регулярно напоминают основные правила поведения и работы на электроустановках.

"У человека, который каждый день имеет контакт с опасностью, невольно притупляется чувство страха. Поэтому важно постоянно освежать знания, перечитывать нормативную информацию. Электричество не дает право на ошибку, каждое неверное действие может стать последним", - говорит заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО "МРСК Сибири" Евгений Вельман.