"Россети" отмечены наградой "Сбербанк-АСТ" в номинации "Самое подробное положение о закупке"

На состоявшейся в Москве в рамках форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" церемонии награждения организованной одной из крупнейших электронных площадок "Сбербанк-АСТ" премии лучшим заказчикам Единый стандарт закупок компании "Россети" был отмечен в номинации "Самое подробное положение о закупке" как максимально понятный участникам рынкам документ, содержащий подробно все правила и порядок проведения закупочных процедур.

В ходе самого форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", в котором "Россети" традиционно принимают участие, директор департамента закупочной деятельности компании Юрий Зафесов стал участником дискуссии "Мгновенный эффект: корпоративные закупки в цифровом формате", где рассказал об опыте электронизации закупок в электросетевом комплексе.

Он отметил, что в результате многолетней работы по внедрению информационных технологий и развитию собственной торговой онлайн-площадки доля проводимых в электронном виде конкурентных закупок группы компаний "Россети" превышает 99% от общего объема.

Юрий Зафесов также выступил на круглом столе "Деловая репутация как фактор надежности участника закупки", на котором обсуждали возможные механизмы учета в рамках оценки заявок участников таких параметров, как опыт, квалификация, деловая репутация участников рынка, что в свою очередь создает возможность реализации не просто конкуренции на рынке, а добросовестной конкуренции добросовестных, ответственных поставщиков.