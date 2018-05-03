Россия и Китай поднимают уровень сотрудничества в сфере энергоэффективности

В рамках заседания стороны определили приоритетные направления сотрудничества, включая продвижение лучших энергоэффективных технологий и оборудования, реализацию демонстрационных проектов в сфере энергоэффективного освещения, изучение инженерных решений по сокращению потребления энергии в ключевых отраслях энергетики, финансирование мер по повышению энергоэффективности, развитие технологий смарт-грид.

"Россия и Китай имеют большой потенциал снижения энергоемкости экономики и проводят последовательную политику в этом направлении. Сотрудничество по вопросам развития энергоэффективных технологий и обмена опытом в сфере госполитики будет, безусловно, способствовать повышения энергоэффективности в наших странах", - отметил в своем выступлении сопредседатель Рабочей группы с российской стороны Антон Инюцын.

Китайские партнеры отметили, что особо заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области развития технологий для оптимизации энергетической системы и высокоэффективного оборудования для нефтехимической промышленности, технологий для утилизации и переработки отходов, в реализации демонстрационных проектов по внедрению светодиодного освещения, обмена опытом финансирования проектов по энергоэффективности, а также по ряду других направлений.

Также стороны обсудили координацию действий на энергетическом треке в рамках БРИКС, Фестиваль энергосбережение #ВместеЯрче, участие китайской делегации в Международном форуме "Российская энергетическая неделя" и российской делегации в Национальной неделе энергосбережения КНР.

По итогам заседания стороны подписали протокол и договорились провести очередную встречу в 2019 году в Китае.