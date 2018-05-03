Системные операторы Дании и Великобритании отложили принятие инвестиционных решений по проекту трансграничного соединения Viking Link

Системные операторы Дании Energinet и Великобритании National Grid приняли решение о переносе сроков согласования итоговых объемов инвестиций по проекту трансграничного соединения Viking Link* между двумя странами.

Итоговые инвестиционные решения по проекту, которые планировалось одобрить в марте 2018 г., не могут быть утверждены из-за задержки с выдачей разрешений для National Grid на строительство наземных и подводных объектов Viking Link на территории Великобритании. Датский отраслевой регулятор – государственное Агентство по энергетике (Energistyrelsen) – согласовал аналогичную заявку Energinet в начале 2018 г.

В сложившейся ситуации откладывается запланированное на лето 2018 г. подписание контрактов на изготовление и укладку кабеля и строительство преобразовательных подстанций. Ввод соединения в эксплуатацию, намеченный на конец 2022 г., также может быть перенесен.

Energinet и National Grid работают над пересмотром инвестиционного графика и подготовкой совместного соглашения для заключения контрактов с поставщиками и начала строительных работ.

* Viking Link – HVDC соединение напряжением ±400 кВ и пропускной способностью 1 400 МВт предусматривает прокладку HVDC кабеля по дну Северного моря между ПС 400 кВ Revsing в Южной Дании и ПС 400 кВ Bicker Fen в графстве Линкольншир. Ввод соединения в эксплуатацию назначен на конец 2022 г. Общий объем инвестиций по проекту, одобренный для Energinet, составил около 11 млрд датских крон (около € 135 млн). Суммарная стоимость проекта оценивается в € 1,3 млрд.