Тарифы никому не понравились

Как сообщает “Ъ”, потребители ОАО РЖД и участники энергорынка не поддержали представленный ФАС проект закона об основах госрегулирования тарифов. Наиболее серьезные претензии железнодорожников — к возможности распространить госрегулирование на любое юрлицо и невниманию к специфике отрасли. На энергорынке считают, что проект должен вноситься пакетно со всеми изменениями других нормативных актов, а также видят риски роста тарифов и долгов потребителей.

Совет потребителей ОАО РЖД не поддержал законопроект ФАС "Об основах госрегулирования цен (тарифов)", следует из протокола его заседания. Проект с конца марта до 24 апреля был вывешен для общественного обсуждения. Он фактически создает единую систему тарифного регулирования для различных отраслей: суммируются подходы и допустимые тарифные методы, включаемые в тарифы расходы и доходы, полномочия органов власти и процедуры установления тарифов, регламентируется раскрытие информации и так далее.

Но Совет потребителей ОАО РЖД счел, что проект требует юридической экспертизы на предмет противоречий с другими актами, а модель "позволяет распространить регулирование на неограниченно широкий список компаний как в сферах, для которых установлено госрегулирование цен, так и вне их".

Критике подверглась ст. 10, гласящая, что основанием для отнесения к регулируемым субъектам является владение (в собственности или через концессию) имуществом в размере не менее 80% от первоначальной балансовой стоимости активов, но возможны и иные критерии.

По мнению совета, эта норма бессодержательна и допускает широкое толкование. Она может быть коррупциогенным фактором, особенно на фоне нормы, позволяющей вводить госрегулирование в отношении любого субъекта, который хотя бы раз злоупотребил доминирующим положением на рынке.

Потребители отмечают, что нормы не полностью учли специфику железных дорог. Так, по проекту RAB-регулирование (тариф на основе доходности инвестированного капитала) ФАС может ввести только при наличии у компании утвержденной схемы тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, что для ОАО РЖД не слишком актуально. Также проект не предусматривает введенного уже для ОАО РЖД регулирования — долгосрочной индексации по принципу "инфляция минус".

В ФАС комментариев не дали. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что передали позицию с замечаниями и предложениями в Минтранс и ФАС. Монополия направляла в марте—апреле серию писем и сохраняла единую позицию до конца общественного обсуждения, следует из письма замгендиректора ОАО РЖД Анатолия Мещерякова в Минтранс от 17 апреля (есть у “Ъ”). В частности, речь шла о том, что проект исключает понятия "естественная монополия" и ее "сферы деятельности" с переходом к понятиям "регулируемый субъект" и "регулируемая деятельность", а это приведет к автоматическому переходу услуг из конкурентного в монопольный сегмент, где применяется ценовое регулирование. "Данный подход в корне противоречит ст. 34 Конституции",— уверяли в ОАО РЖД. В письме отмечено, что ФАС провела "техническую работу" по переносу норм из основ ценообразования в проект ФЗ в отношении всех сфер регулирования, кроме железнодорожного транспорта.

Хотя проект разработан в рамках госполитики по развитию конкуренции, он направлен на ограничение рыночной системы, считает источник “Ъ” в отрасли.

По его мнению, под тариф могут попасть услуги, которые оказываются на конкурентной основе, например предоставление грузовых вагонов, погрузочно-разгрузочные работы, перевозка пассажиров в купе и СВ. При этом собеседник “Ъ” не видит ответственности регулятора за тарифные решения и их последствия. Другой источник “Ъ” полагает, что проект "похож на возврат к плановой экономике" и, если ФАС поддержат другие органы власти, это будет тревожным сигналом.

В энергетике проект тоже критикуют. "Вместо повышения прозрачности и эффективности регулирования получился сборник существующих норм",— замечает директор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев. Он не видит в документе "приоритета рыночного ценообразования" и путей сокращения перекрестного субсидирования. Господин Киселев заметил, что предусмотренное внедрение тарифных соглашений без инструментов контроля и балансирования интересов создаст риски необоснованного роста тарифов. В "Совете производителей энергии" (СПЭ) считают, что проект "нуждается в существенной переработке", нужен "пакет" единого тарифного закона и всех планируемых изменений в отраслевые законы и другие акты. Генкомпании также особо беспокоит сокращение учитываемого в тарифах резерва по сомнительным долгам населения и ЖКХ с 2% до 1,5%. На 1 января их долги за тепло составили 139 млрд руб. (21% от всех платежей в 2017 году), замечают в СПЭ.

Коммерсант