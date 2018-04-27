В "Пензаэнерго" определены лучшие бригады персонала участков балансов и учета электроэнергии

Ежегодное плановое производственное совещание руководителей участков балансов и учета электроэнергии, бригад мастеров по учету электроэнергии, а также бригад контролеров районов электрических сетей прошло на базе учебно-тренировочного полигона Пензенского производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго".

В программе мероприятия – детальное обсуждение результатов и методики работы по учету электроэнергии, рассмотрение вопросов по борьбе с потерями в электрических сетях, проведение проверок знаний и практических навыков. По итогам работы в 2017 году "Пензаэнерго" признан лучшим среди филиалов "МРСК Волги" в борьбе с потерями электроэнергии в электрических сетях напряжением 0,4-20 кВ.

"Снижение потерь в распределительных сетях является одним из приоритетных направлений нашей работы, – подчеркнул в ходе проведения совещания директор филиала "Пензаэнерго" Игорь Толбин. – Мы уделяем пристальное внимание состоянию приборов учета электроэнергии и выявлению попыток внести изменения в их работу. Для нас очень важно свести потери электроэнергии к минимуму и улучшить качество электроснабжения наших потребителей".

В ходе практической части совещания присутствующим бригадам мастеров по учету электроэнергии и бригадам контролеров РЭС предстояло пройти несколько испытаний. Энергетики проверили свои знания действующих правил, инструкций и норм, пройдя компьютерный тест. Затем им предстояло продемонстрировать умение оказывать первую помощь пострадавшему от действия электрического тока. В роли потерпевшего был использован реанимационный тренажер-манекен.

Самым ответственным этапом для бригад мастеров и контролеров стало проведение настройки, устранение дефектов работоспособности системы РиМ на учебном стенде, а также обследование измерительных комплексов и выявление безучетного потребления электроэнергии. Впервые за шесть лет проведения совещания последний вид работ был проведен непосредственного у потребителей бытового сектора. Для этого бригады направились в поселок Рамзай, находящийся недалеко от Пензы, где для каждой из групп был отведен свой участок распределительной сети.

По итогам проведения практической части совещания оценочная комиссия постановила, что лучше всех справились с испытаниями энергетики Кузнецкого ПО, на втором месте - бригада Нижнеломовского ПО, на третьем – Сердобское ПО.

Производственное совещание персонала групп баланса и учета электроэнергии филиала "Пензаэнерго" направлено на определение уровня профессиональной подготовки персонала, осуществляющего обследование измерительных комплексов коммерческого учета электроэнергии у потребителей бытового сектора и юридических лиц. Также в его рамках происходит обмен передовым опытом работы между бригадами, определение мер, обеспечивающих повышение качества выполнения работ по выявлению потерь у потребителей, совершенствование форм и методов обследования приборов учета.