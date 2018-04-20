В филиале "Калугаэнерго" прошел "День начальника РЭС"

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" состоялось совещание, на котором обсуждались итоги работы районов электрических сетей (РЭС) в 2017 году и планы на текущий год, а также актуальные вопросы производственной деятельности. В совещании приняли участие руководители филиала, производственных отделений, районов электрических сетей и технических служб. Задача "Дня начальника РЭС" – стимулирование роста эффективности производственно-хозяйственной деятельности районов электрических сетей, обмен передовым опытом, повышение квалификации персонала.

Обращаясь к собравшимся, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" Александр Ейст отметил: "Повышение надежности распределительных сетей – одно из приоритетных направлений для Калугаэнерго. В 2017 году на эти цели было направлено более 800 млн. рублей, что сопоставимо с объемами четырех предыдущих лет. Благодаря таким серьезным инвестициям реализован комплекс мер по модернизации и повышению надежности электросетевого комплекса. В частности, в три раза увеличен объем реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ, на 15-ти ВЛ-10 кВ реализован комплексный проект по автоматизации сети со строительством линий резервного питания и установкой реклоузеров. Значительно увеличен объем оснащения районов электрических сетей новой техникой, в том числе мульчерами. В текущем году эта работа будет продолжена. В распределительных сетях региона реализуется комплексный проект по оснащению "умным учетом": системой АСКУЭ с заключением энергосервисных контрактов. Наша задача – дальнейшая интеграция в социально-экономическое развитие районов для повышения их инвестиционной привлекательности, а также повышение качества электроснабжения потребителей: промышленных производств, предприятий АПК, социальной и коммунальной инфраструктуры, жилого сектора".

Помимо актуальных вопросов производственной деятельности одной из основных тем обсуждения стало совершенствование системы охраны труда и производственной безопасности, в том числе за счет повышения исполнительской дисциплины и ответственности каждого сотрудника. Также обсуждались мероприятия по улучшению коммунально-бытовых условий труда персонала РЭС.

В рамках мероприятия состоялось награждение лучших РЭС по направлениям производственно-хозяйственной деятельности, а также комплексной оценке работы за 2017 год. Так, лучшие результаты по снижению аварийности показал Козельский РЭС; по выполнению программы технического обслуживания и ремонта - Мещовский РЭС; по пожарной и промышленной безопасности - Юхновский РЭС; по безопасности труда и работе с персоналом - Куйбышевский и Жиздринский РЭС; по технологическому присоединению к сетям - Жуковский РЭС. А по итогам производственной деятельности в целом лучшими были признаны Думиничский, Малоярославецкий и Ульяновский РЭС.

Мероприятие прошло в форме конструктивного открытого диалога. Подобные совещания в филиале "Калугаэнерго" планируется проводить систематически.