Более 4800 человек принял офис обслуживания потребителей Тулэнерго в 1-м квартале 2018 года

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" подвели итоги работы с потребителями за 1 квартал 2018 года. За рассматриваемый период число обращений через интерактивные сервисы электросетевой компании увеличилось на 2,9 %, за услугами в филиал обратился 4891 человек. Из общего количества потребителей 2909 - лично посетили специализированный офис обслуживания потребителей (ООП), 72 – использовали почту и прочие каналы связи, 1433 - телефон и 477 – подали заявки с помощью интернет – приемной и "личного кабинета" на сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по адресу www.mrsk-cp.ru. Кроме того, сотрудниками ООП были проведены 1439 консультаций по вопросам деятельности сетевой организации.

Большинство заявок касалось сферы оказания услуг по технологическому присоединению, что говорит о востребованности этой услуги у населения. Специалисты Тулэнерго имеют все необходимое (опыт, квалификацию и материально-технические ресурсы) для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре.

Сотрудники ООП ведут работу по информированию потребителей о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", процедуре и порядке технологического присоединения. На информационных стендах размещены необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора.

ООП предлагает потребителям широкий спектр дополнительных услуг. В частности, комплексную услугу по установке и замене счетчиков, которую энергетики выполняют оперативно и в сжатые сроки, оформляя все необходимые документы, самостоятельно передавая в сбытовую компанию информацию об установке прибора учета.

Для большего удобства потребителям предоставлена возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия - очного, заочного и виртуального. На официальном сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" http://www.mrsk-cp.ru работает интернет-приемная. С ее помощью можно дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям компании электроустановок мощностью до 150 кВт с возможностью отслеживания хода ее выполнения в режиме on-line.

По результатам ежегодного анкетирования работа ООП Тулэнерго получила высокую оценку потребителей, как физических лиц, так и представителей различных организаций и учреждений. Все участники анкетирования остались довольны качеством обслуживания.

Напомним, что для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы следует обращаться в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), к сотрудникам Офиса обслуживания потребителей филиала "Тулэнерго" в Туле по телефону (4872) 73-04-29. Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно подать и через единый интернет-портал ПАО "Россети" - Портал-тп.рф.

