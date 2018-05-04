Чистая прибыль ПАО "МРСК Северо-Запада" в I квартале 2018 года составила 880 млн рублей

Выручка ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в группу компаний ПАО "Россети") за 1 квартал 2018 год составила 15 370 млн рублей, в том числе от услуг по передаче электроэнергии: 11 688 млн рублей, от перепродажи электроэнергии и мощности 3 501 млн рублей, от услуг по технологическому присоединению к энергосети 71 млн рублей.Общее увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 3 195 млн рублей (26 %) и связано с исполнением функций гарантирующего поставщика с 01.01.2018 на территории Архангельской области в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 22.12.2017 №1202.Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии сопоставим с показателем за 1 квартал прошлого года (увеличился на 85 млн рублей), объем выручки от услуг по технологическому присоединению снизился на 322 млн рублей, в связи с сокращением объемов актирования крупных договоров технологического присоединения.Себестоимость оказанных услуг относительно прошлого года увеличилась пропорционально росту выручки, рост составил 2 695 млн рублей (25%).В структуре активов Общества 81% приходится на внеоборотные активы, которые на 94% представлены основными средствами (42 363 млн рублей).В структуре оборотных активов наибольший удельный вес занимает дебиторская задолженность (8 324 млн рублей). За отчетный период дебиторская задолженность увеличилась на 1 142 млн рублей (16%), что связано с исполнением функций гарантирующего поставщика на территории Архангельской области в 1 квартале 2018 года.В структуре обязательств 43% приходится на займы и кредиты, сумма которых на 31.03.2018 составила 12 918 млн рублей, что ниже показателей на начало года на 1 388 млн рублей (10%).Кредиторская задолженность на 31.03.2018 года увеличилась на 1 779 млн рублей (3%), в основном за счет текущей задолженности за поставку электроэнергии и мощности.Прибыль от продаж за 1 квартал 2018 года составила 1 591 млн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 282 млн рублей.Финансовый результат деятельности Общества по итогам 1 квартала 2018 года – прибыль в размере 880 млн рублей.EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизация, расходы по уплате процентов) составила 2 639 млн рублей.