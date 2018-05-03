Еще 3,5 тысячи семей города Няндомы Архангельской области получили доступ к современным услугам связи от "Ростелекома"

В апреле 2018 года "Ростелеком" завершил очередной этап работ по строительству оптической сети связи в городе Няндома Архангельской области. Благодаря модернизации сети ещё 3,5 тысячи семей населенного пункта могут подключить услуги "Интерактивное ТВ" и "Домашний интернет" на скорости доступа до 100 Мбит/с. Теперь оптической сетью в Няндоме охвачены 5,5 тысяч домохозяйств.

"Новая оптическая сеть, строительство которой мы начали в 2015 году взамен устаревшей аналоговой, отвечает самым высоким требованиям к качеству предоставления услуг связи, – отметил Андрей Прищемихин, директор Архангельского филиала ПАО "Ростелеком". – Скорость передачи данных, интернет-соединение без разрывов, уникальные сервисы услуги "Интерактивное ТВ" – всё это делает пользование услугами удобным и комфортным".

"Интерактивное ТВ" – это мультимедийный центр для всей семьи, в котором для просмотра доступно более 230 телеканалов в цифровом качестве, в том числе в формате HD.

Контролировать телевизионный эфир позволяет сервис "Управление просмотром". По желанию абонента любой фильм или передачу можно записать, перемотать или поставить на паузу, начать с начала или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

С помощью "Мультискрина" до пяти гаджетов объединяются в единый аккаунт с сохранением позиции просмотра при смене экрана: включенная на паузу передача на телевизоре доступна с того же самого места уже в дороге на любом из мобильных устройств.

"Родительский контроль" ограничит доступ детей к нежелательному ТВ-контенту. Продолжительность нахождения перед телевизором, время его включения, доступность телеканалов – всё это настраивается по желанию взрослых.

Киноновинки в HD-качестве для всей семьи, а также самые культовые фильмы в любом из жанров доступны в "Видеопрокате".

Любой желающий может подобрать удобный тарифный план в зависимости от своего дохода и потребностей. Выгодным предложением является тариф, действующий до 30 июня, в рамках которого интернет со скоростью до 70 Мбит/с и 80 телеканалов услуги "Интерактивное ТВ" доступны за 650 рублей в месяц в течение года. Начиная с 13-го месяца, абонентская плата за пакет услуг составит 750 рублей

Также под свои потребности абоненты могут настроить и услугу "Домашний интернет", подключив разнообразные дополнительные опции: "Фиксированный IP" (предоставление статического IP-адреса), "Антивирус" (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой), "Ребенок в доме" (ограничение доступа к нежелательным сайтам) и другие.

Узнать подробности об услугах "Домашний интернет" и "Интерактивное ТВ", тарифных планах и проверить техническую возможность подключения услуг можно на сайте RT.RU или по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.